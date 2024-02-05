قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن «الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي بشأن جنوب لبنان»، مهددًا بتحرك عسكري إذا لم تتوصل الأطراف لهذا الحل.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، أضاف كاتس، في لقاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني: «إذا لم نتوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان فسنتحرك عسكريا لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، إن هناك 100 ألف نازح من الجنوب جراء الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية.

وبحسب تدوينة لوزارة الخارجية اللبنانية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال بوحبيب، لرئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس، والوفد المرافق لها.

وذكر الوزير اللبناني أن النازحين من الجنوب في أمسّ الحاجة للعناية والمساعدة، مشيرًا إلى أن «كل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها».

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويعلن حزب الله بانتظام استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود. وترد إسرائيل بقصف البنى التحتية للحزب ومقاتليه في المناطق الحدودية.

وأعلن حزب الله الأحد، مقتل اثنين من عناصره جراء هجمات إسرائيلية بجنوب لبنان. وكثيرا ما تنطلق صفارات الإنذار في بلدات بشمال إسرائيل جراء تعرضها لهجمات انطلاقا من الجنوب اللبناني.