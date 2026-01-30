الاتحاد الأوروبي يخصص 63 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في ميانمار

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 63 مليون يورو "74.85 مليون دولار" لدعم الشعب في ميانمار، وذلك بعد مرور 5 سنوات على وقوع الانقلاب العسكري في تلك الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب: "بهذا التمويل الجديد، سيواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بدءاً من الغذاء والمأوى، وصولاً إلى الرعاية الصحية الطارئة وتعليم الأطفال".

وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد هذه الأموال مسبقاً لمنطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا، فيما يعكف حالياً على تحديد أوجه صرفها.

وسيُستخدم ما مجموعه 38.6 مليون يورو داخل ميانمار لتوفير المأوى للنازحين، وضمان الحصول على مياه نظيفة، وتقديم التغذية الطارئة. كما خُصص مبلغ إضافي قدره 23.4 مليون يورو لدعم المساعدات المنقذة للحياة لنحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش.

ومنذ عام 2017، قام جيش ميانمار بأعمال عنف غير مسبوقة ضد الروهينجا، وهم أقلية مسلمة، ما دفع أكثر من 700 ألف شخص إلى الفرار نحو بنجلاديش المجاورة.