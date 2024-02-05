النواب الليبي يعلن زليتن مدينة منكوبة بسبب ارتفاع المياه الجوفية

أعلن مجلس النواب الليبي زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها.

وبحسب ما نشرته بوابة «الوسط» الليبية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وسبق هذا القرار مطالبات أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي، مع تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل موقتة للسكان.

من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للشئون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون، التزام الأمم المتحدة بالعمل مع السلطات الليبية بشأن معالجة مخاطر ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن.

وقالت غانيون عبر صفحتها بموقع «إكس» إن «الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية».

كما أجرى فريق من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة الليبية، زيارة ميدانية إلى بلدية زليتن لتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية.