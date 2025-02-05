وزير الرياضة يبحث تطوير الراليات الصحراوية

في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للفعاليات الرياضية التي تعزز السياحة وتنشط الرياضات الميكانيكية، التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأعضاء مجلس إدارة نادي السيارات المصري برئاسة علي عيسى، حيث شهد اللقاء إطلاق مبادرة “أنت قدوة”، تحت رعاية الوزارة، وبالتعاون مع نادي السيارات، وإنتاج شركة Mystry Media Production للمنتج والمخرج محمد سري.

تهدف مبادرة “أنت قدوة” إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة في بناء الشخصيات القيادية وصناعة القدوات، حيث تعد الرياضة مدرسة للقيم والانضباط والإصرار، وتسهم في تشكيل جيل قادر على تحقيق النجاح والتأثير الإيجابي في مجتمعه. كما تعمل المبادرة على دعم وتشجيع النماذج المصرية المتميزة في مختلف المجالات الرياضية، وإبراز قصص نجاحهم كإلهام للشباب، مما يعزز ثقافة العمل الجاد والمثابرة وتحقيق الإنجازات.

وعلى هامش اللقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي السيارات آليات تطوير رياضة الراليات الصحراوية، لما لها من أهمية في تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لهذه الرياضة، ودورها في تنشيط السياحة الصحراوية وجذب السائحين من مختلف دول العالم. كما تم بحث تكثيف الأنشطة الرياضية والسياحية بالتعاون بين الوزارة والنادي، وذلك في إطار دور الإدارة العامة للأحداث والفعاليات الرياضية بالوزارة في دعم وتنظيم الفعاليات الكبرى.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية، بما يسهم في تعزيز حضور مصر في البطولات والفعاليات العالمية، بالإضافة إلى وضع مصر على الخريطة العالمية في رياضة راليات الصحراء، وإقامة بطولات دولية على أرضها، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية لمحترفي هذه الرياضة عالميًا.

أكد أشرف صبحي خلال اللقاء أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رياضة السيارات والراليات الصحراوية، لما لها من دور في تنشيط السياحة، واكتشاف المواهب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الرياضة كقوة ناعمة، وتعزيز الهوية المصرية، وخلق فرص جديدة للشباب في مختلف القطاعات الرياضية والسياحية.

وأكد مجلس إدارة نادي السيارات المصري على الدور الحيوي الذي يقوم به النادي في تنشيط رياضة السيارات والراليات في مصر، وتعزيز السياحة من خلال الفعاليات الرياضية. كما شدد الوزير على أهمية دعم الوزارة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية، مشيدًا بجهود الإدارة العامة للأحداث والفعاليات الرياضية في الوزارة على جهودها في تنظيم هذه الفعاليات.

حضر الاجتماع محمد عبد العزيز عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات المصري، رءوف جعفر، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السباقات والراليات، وائل عبد الجليل، نائب المدير العام ومدير النشاط الرياضي بنادي السيارات، محمد سعيد مازن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وأحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للأحداث والفعاليات الرياضية.