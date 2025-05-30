إمام عاشور: ميسي أفضل لاعب في العالم ولكن الأهلي فريق كبير

علق إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، على المشاركة المرتقبة للفريق في كأس العالم للأندية المقبلة، ومواجهة الأسطورة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 ناديًا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، ممثل البلد المستضيف.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر 2»: «مواجهة ميسي مهمة، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم واللعب أمامه شرف، ولكن الأهلي فريق كبير وله اسمه».

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل، حيث يخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.

الأهلي حسم لقب الدوري للمرة 45 في تاريخه أمس، الأربعاء، بعد الفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ليحافظ الفريق على صدارة جدول الترتيب بعد الإبقاء على فارق النقطتين مع بيراميدز الوصيف.