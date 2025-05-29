أكثر من 19 مليون طفل في الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي

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كشفت بيانات نشرها اليوم الخميس ، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورج، أن 5ر19 مليون طفل في دول الاتحاد معرضون لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي.

ويمثل هذا الرقم 2ر24 % من عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وقد شهد هذا العام انخفاضا بنسبة 6ر0 % عن عام 2023.

وتعتمد الإحصائية في تصنيفها لمعايير المخاطر المستوى التعليمي لوالدي الطفل، إذ أن 11 % فقط من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويتمتع والداهم بمستوى تعليمي عال معرضين لخطر الفقر والاقصاء الاجتماعي، مقارنة بـ 2ر61 % من الأطفال الذي كان مستوى تعليم والديهم منخفض.

وعلى مستوى الدول، جاءت أعلى نسبة في بلغاريا بـ1ر35 % ثم إسبانيا 6ر34 % تليها رومانيا 8ر33 %.

وفي المقابل، سجلت سلوفينيا (8ر11 %) وقبرص (8ر14 %) وجمهورية التشيك (4ر15 %) أدنى نسب بين دول الاتحاد الأوروبي.

ومقارنة بعام 2023، سجلت رومانيا أكبر انخفاض في نسبة الأطفال المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في عام 2024 بانخفاض قدره 2ر5 نقطة مئوية فيما عرفت فنلندا أكبر زيادة بـ5ر3 نقطة مئوية.