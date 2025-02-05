الرئيس الألماني: لدينا مصلحة مشتركة وأساسية في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن تركيا تعد لاعبا محوريا في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قال شتاينماير في أنقرة، اليوم الأربعاء، في ختام جولته في المنطقة:" لدينا مصلحة مشتركة وأساسية في تحقيق السلام والاستقرار أخيرا في هذه المنطقة، وتركيا لاعب محوري في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة، أكد شتاينماير أن ألمانيا كانت وستظل" شريكًا دوليًا موثوقًا وبنّاءً" حتى خلال فترة الانتقال السياسي.

وبدوره، شدد أردوغان على رغبة بلاده في استمرار التعاون مع ألمانيا، مشيرًا إلى أن البلدين سيواصلان التنسيق بشأن التطورات في سوريا، والأوضاع في قطاع غزة، والحرب في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن نجاح تحالف من المعارضة الإسلامية السورية في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد عزز النفوذ التركي في المنطقة بشكل كبير.

كما تدعم أنقرة في شمال سوريا مقاتلين يتقدمون حاليا صوب مناطق تهيمن عليها ميليشيات كردية. أما فيما يتعلق بإسرائيل، فهناك خلافات كبيرة بين موقفي برلين وأنقرة، لكنهما متفقتان على الدعوة إلى حل الدولتين.