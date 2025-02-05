أوكرانيا تطلب انضمام الدول الشريكة إلى تنمية ما بعد الحرب بقيمة مليارات الدولارات

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تريد التعاون مع الدول الشريكة في مشروعات ما بعد الحرب بقيمة مليارات الدولارات ليس فقط في مجال تعدين العناصر الأرضية النادرة، ولكن أيضا في قطاعات الطاقة والبناء للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وجاء إعلان سيبيها ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أول أمس الاثنين إنه يريد الوصول إلى العناصر الأرضية النادرة القيمة في أوكرانيا كشرط لاستمرار الدعم لحربها ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف تعتزم تقديم "ضمانات لوجود الشركات الكبرى في أوكرانيا وللمصالح الخاصة لأقرب حلفائنا- الولايات المتحدة- في تطوير هذه الرواسب (العناصر الأرضية النادرة) وضمان حمايتها".

وأضاف سيبيها في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن التعاون لا ينبغي أن يقتصر على العناصر الأرضية النادرة.

وأوضح أن أوكرانيا لديها "إمكانات ضخمة" لتصبح ضامنا لأمن الطاقة في أوروبا من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وتخزينه في خزاناتها الضخمة تحت الأرض لتوزيعه لاحقا.