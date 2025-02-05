نائبة بريطانية تدعو العالم للوقوف ضد خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

دعت النائبة في البرلمان البريطاني من أصل فلسطيني، ليلى موران، بريطانيا والمجتمع الدولي بأكمله إلى الوقوف ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه بالقوة.

وأعربت موران، النائبة عن حزب الديمقراطيين الليبراليين في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، الأربعاء، عن رفضها لخطة توطين الفلسطينيين القاطنين بغزة في دول أخرى.

وأوضحت أن ترامب لم يتحدث مع فلسطيني واحد عن هذه الخطة، قائلة: "غزة أرضنا، فلسطين وطننا، ولا يمكن تحقيق السلام على حساب وطننا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت ضرورة اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين "قبل فوات الأوان".

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني، بحسب تعبيره.