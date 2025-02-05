فرنسا ترفض تصريحات ترامب وتؤكد معارضتها لأي تهجير قسري للفلسطينيين

رفضت فرنسا اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة بعد إعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى، قائلة إن «ذلك انتهاك للقانون الدولي ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة».

وبحسب وكالة «رويترز»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان: «تكرر فرنسا معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ونوه أن «التهجير القسري يعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا».

وأشار إلى أن «مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة، بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.