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رفض الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تظلم جالاتا سراي ضد طرد مهاجمه مصطفى محمد أمام أنقرة جوتشو.

وتعرض مصطفى محمد للطرد في الشوط الثاني من المباراة الماضية لجالاتا سراي أمام أنقرة جوتشو، وقرر ناديه أن يتظلم ضد الطرد ولكن الاتحاد التركي رفض تظلمه اليوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد التركي إيقاف مصطفى محمد لمباراة كما وقع عليه غرامة قدرها 1700 دولارا.

وبهذا الإيقاف سيتغيب مصطفى عن مواجهة جالاتا سراي المقبلة أمام سيفاسبور في الدوري التركي والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويلعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي، على سبيل الإعارة، وخاض 7 مواجهات منذ انضمامه ونجح في تسجيل 6 أهداف.