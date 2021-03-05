دياب يعلن تقديم دعم مالي لإزالة التلوث على الشاطىء اللبناني

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الخميس، تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات في صور والزهراني جنوب لبنان لتسريع إزالة التلوث على الشاطىء اللبناني وذلك،خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث موضوع التلوث البحري .

ودعا دياب إلى :" التنسيق بين المؤسسات وإجراء التقييم المرحلي لتقدم العمل"، بالإضافة إلى الطلب "من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها".

وأعلن "متابعة وزارة الخارجية لموضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي على أن تشمل الأضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية التعويض في المستقبل".

وأحاطت وزارة الخارجية والمغتربين في 25 فبراير الماضي الأمم المتحدة علما بما أصاب الشاطىء اللبناني من تلوث جراء تسرب مواد نفطية امتدت إليه بحراً من جهة فلسطين المحتلة، وأحالت تقريراً يظهر حجم الأضرار البيئية.

كما وجه شربل وهبه رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسون، طالباً المساعدة والمؤازرة التقنية للبنان.