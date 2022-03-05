 ثلاثي هجومي لـ المريخ السوداني أمام الأهلي - بوابة الشروق
السبت 5 مارس 2022 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

ثلاثي هجومي لـ المريخ السوداني أمام الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 8:09 م | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 8:09 م

أعلن الجهاز الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المريخ المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بتعادل مع صنداونز وفوز على الهلال السوداني، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الهلال وخسارة من صنداونز.

وجاء تشكيل المريخ:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك