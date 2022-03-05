ثلاثي هجومي لـ المريخ السوداني أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للمريخ السوداني تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل المريخ المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بتعادل مع صنداونز وفوز على الهلال السوداني، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الهلال وخسارة من صنداونز.
وجاء تشكيل المريخ:
حراسة المرمى: منجد النيل
الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس
الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني
الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب