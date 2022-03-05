قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يوجد خطط لفرض حالة الطوارئ في البلاد.



وأضاف في كلمة له خلال زيارته لمركز تدريب الطيارين التابع لشركة إيروفولت الوطنية، اليوم السبت، أن جميع من يشارك في العمليات العسكرية هم جنود محترفون وليسوا مجندين.



وأشار إلى أن الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكنه تابع: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون".



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.