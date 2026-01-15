 الاحتلال يصدر قرارا بمنع وزير شئون القدس من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 2:38 م القاهرة
الاحتلال يصدر قرارا بمنع وزير شئون القدس من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر

وفا
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 1:42 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 1:42 م

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير شئون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

وقالت الوزارة إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.

وأمهلت سلطات الاحتلال الوزير 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف القيادات المقدسية والمسئولين الفلسطينيين في المدينة.

ويُعد هذا الإجراء تصعيداً جديداً ضمن محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، والحد من نشاطها في دعم صمود المواطنين ومتابعة قضاياهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مطلع العام الماضي، قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

