ذكرت الخدمة الصحفية الرئاسية الروسية في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ركزا على مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بأوكرانيا في محادثاتهما في الكرملين اليوم السبت.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن بينيت يقوم بزيارة عمل قصيرة إلى موسكو والتي تمت بالاتفاق المتبادل.

وجاء في البيان أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نفتالي بينيت تطرق خلالها إلى مختلف جوانب الوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس".

كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس في وقت سابق، لم تكن هناك خطط للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بعد المحادثات بين بوتين وبينيت في الكرملين.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا للدفاع عن دونباس، تحدث بوتين وبينت مرتين عبر الهاتف - في 27 فبراير الماضي و 2 مارس الجاري.

ووفقًا للكرملين ، في المحادثة الأولى ، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تقوم بلاده بدور وسيط "لتعليق الأعمال العسكرية".. وفي المحادثة الثانية ، شارك بينيت بعض وجهات نظره حول هذه القضية "بناءً على اتصالاته الأخيرة مع قادة عدد من البلدان".

يشار إلى أن إسرائيل هي إحدى الدول التي لم تفرض بعد عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.