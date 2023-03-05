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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

العريش - أ ش أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 7:10 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 7:10 م

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ميناء العريش البحري؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري، في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وعواصف ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.


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