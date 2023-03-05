وزير الخارجية التركي: نعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا شهر يوليو الماضي، بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

ومدد الاتفاق في نوفمبر الماضي، وستنتهي مدة العمل به يوم 18 مارس الجاري، إذا لم تتوافق الأطراف على تمديده مرة أخرى.

وقال جاويش أوغلو، في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة: «نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس، وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق حبوب البحر الأسود».

وأضاف أنه ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت روسيا يوم الأربعاء، إنها «ستوافق على تمديد الاتفاق فقط، في حال إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار».