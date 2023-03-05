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عودة الونش واستمرار غياب جابر وشيكابالا عن الزمالك أمام الترجي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 6:59 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي ، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة  الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق  – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" –  مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

 


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