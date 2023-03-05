منظمة العمل العربية تندد بالانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

• دور مصر محوري كدولة حاضنة لدعم العمل العربي المشترك

نددت منظمة العمل العربية، بالانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة.

وأشارت المنظمة خلال فعاليات الدورة رقم 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة، إلى الدور الذي تقوم به مصر كدولة حاضنة للعمل العربي المشترك، ولها دور محوري في ذلك.



من جهته، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الاجتماع له أهمية خاصة حيث ينعقد قبل انعقاد مؤتمر العمل العربي الدورة ٤٩، وأنه منوط به مناقشة العديد من البنود والموضوعات الفنية والمالية حتى يتسنى للمجلس أن يتخذ التوصيات اللازمة.



ولفت شحاتة، خلال كلمته بالفعاليات، إلى أهمية توصيات القمة العربية فيما يخص القضية الفلسطينية التي انعقدت مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وثمن شحاتة، نتائج اجتماع الأردن المنعقد مؤخرا بحضور وزراء عمل عرب وممثلي منظمات عربية ودولية بشأن دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين ماليا وفنيا.



يذكر أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة مجموعة من البنود، منها، تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الآراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "97" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقد يومي "16-17 أكتوبر 2022" ببغداد، بجمهورية العراق.



ويتضمن جدول الأعمال أيضا، تقرير عن نتائج أعمـال الدور43 للجنة الخُبراء القانونيين، ومناقشة تقرير مالي، وآخر عن نتائج أعمــال الدورة 21 للجنة شئون عمل المرأة العربية المنعقد بالقاهرة يوم 19 فبراير 2023، ومشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى.



وتتضمن بنود مجلس الإدارة أيضا مناقشة الإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المُشاركة فى الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي "جنيف- 2023"، وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمــل العربية بين الدورتين 97 لمجلس الإدارة.