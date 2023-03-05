«إيفاب» يصادق على عدد من التغييرات المتعلقة بقوانين كرة القدم

صادق المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) خلال النسخة 137 من جمعيته العمومية السنوية، التي عقدت مساء السبت، في لندن على عدد من التغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة، وأيضاً على التوضيحات الصادرة بشأنها.

كما صادق إيفاب على القرار المتخذ في الجمعية العمومية الأخيرة والقاضي ببث القرارات المتعلقة بعملية مراجعة لقطات الفيديو عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (فار) ، وعرضها للجمهور في الملعب ولمشاهدي النقل المباشر على شاشات التلفاز، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وترأست الجمعية العمومية، ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات كرة القدم بكل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وإدارة المجلس الدولي لكرة القدم، حيث قرَّر المجتمعون مواصلة تحسين عملية التواصل مع الجماهير في الملاعب.

وشكلت بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب الشهر الماضي، نقطة البداية في التجارب المتعلقة حصراً بالقرارات التحكيمية المتخذة عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد، والمقرر أن تتواصل على مدى 12 شهراً، على أن تطبق في مختلف البطولات التابعة لفيفا ، بما في ذلك بطولة كأس العالم تحت 20 سنة المقررة في إندونيسيا بين مايو ويونيو 2023، على أن يتقرر في وقت لاحق من هذا العام ما إذا كانت هذه التجارب ستمتد لتشمل منافسات أخرى ضمن بطولات الفيفا.

وفي غضون ذلك، قدَّم فيفا إحاطة بشأن التطبيق الناجح للتكنولوجيا شبه الآلية المخصَّصة لتحديد وضعيات التسلل وبشأن النظام "المبسَّط" لحكم الفيديو المساعد، حيث تم الاتفاق على إعادة النظر في بروتوكول حكم الفيديو المساعد وإجراءاته وتطبيقاته العملية مع الأطراف الفاعلية الرئيسية.

وبالنسبة للمسابقات التي لا تمتلك الموارد اللازمة للعمل بنظام حكم الفيديو المساعد والنظام "المبسَّط" لحكم الفيديو المساعد، تم الاتفاق على اختبار نظام إضافي لمراجعة لقطات الفيديو، وذلك بهدف جعل هذا النظام متاحاً في اللعبة على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق بقوانين اللعبة لموسم 2023 /2024، التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من تموز/يوليو 2023، تم الاتفاق على إدراج تأكيد حالات التسلل.

وستُنشر خلال الأسبوع المقبل على موقع (إيفاب) القائمة الكاملة للتغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة والتوضيحات الصادرة بشأنها، ويجوز للمسابقات المقرَّر انطلاقها قبل أول يوليو 2023 الشروع في تطبيق هذه التغييرات قبل ذلك التاريخ أو إرجاء تنفيذها إلى أجل لا يتعدى تاريخ انطلاق المنافسة اللاحقة.

وجرى إبلاغ الأعضاء بالمنشور الجديد الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم بعنوان "قواعد كرة القدم - قوانين مُبسَّطة للعبة"، والذي استُخدمت فيه لغة أوضح وبنية أبسط بما يجعل القوانين أكثر سهولة على الاستيعاب، خاصة لدى الشباب واللاعبين والمدربين والجمهور العام.

كما تلقى الأعضاء إحاطة بشأن التجارب المتعلقة بالتبديلات الإضافية الدائمة في حالات الإصابة بارتجاج المخ، حيث قرَّر المجتمعون تمديد فترة إجراء هذه الاختبارات لإتاحة جمع بيانات إضافية في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالتبديلات الإضافية المؤقتة في حالات الإصابة بارتجاج المخ، أكد المجتمعون عدم إجراء أي تجارب في هذه المرحلة، مع إبقائها قيد المراجعة الفعلية، بينما تم الاتفاق على ضرورة التركيز بشكل أفضل على الجوانب التعليمية لتحسين عملية تطبيق البروتوكولات المتعلقة بالتبديلات الإضافية الدائمة.

ورحَّب المجتمعون بالنهج المتَّبع خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والمتمثل في احتساب "الوقت بدل الضائع" بشكل أكثر دقة، حيث تم الاتفاق على ضرورة اتِّباع هذا النهج في مختلف المسابقات عبر العالم.

كما تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل للتركيز أكثر على طرق تحسين مستوى الانضباط وتقليل العدوانية تجاه حكام المباريات واللاعبين ومسؤولي الفرق على مستوى البراعم والهواة.

وفي هذا الصدد، قدَّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إحاطة بشأن تجربة تم تنفيذها على مستوى البراعم، حيث يرتدي الحكام كاميرات تسجل جميع الاتصالات مع اللاعبين والمدربين، وهي تجربة حظيت بموافقة المجلس الدولي لكرة القدم.