 موسكو: مسعفون عسكريون روس وبيلاروس يساعدون أكثر من 2100 سوري من متضرري الزلزال - بوابة الشروق
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موسكو: مسعفون عسكريون روس وبيلاروس يساعدون أكثر من 2100 سوري من متضرري الزلزال

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 مارس 2023 - 2:35 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2023 - 2:36 ص

قال الأدميرال أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اليوم السبت، إن أطباء عسكريين من روسيا وبيلاروسيا عالجوا أكثر من 2100 سوري أصيبوا في الزلزال.


وذكرت وكالة تاس الروسية أن جورينوف أوضح "أنه في المستشفى الميداني الذي أقيم في مدينة حلب، يواصل مسعفو القوات المسلحة البيلاروسية، جنبا إلى جنب مع الموظفين الصحيين الروس، تقديم المساعدة الطبية اللازمة لضحايا الزلزال السوري، وتلقى ما مجموعه 2108 أشخاص العلاج منذ 17 فبراير من بينهم 108 في اليوم الماضي".
ووفقا له فإن المساعدات الإنسانية لا تزال تصل من دول أخرى كجزء من التعاون الدولي.

ووصلت طائرتان إغاثيتان من الإمارات إلى سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هبط أحدهم في قاعدة حميميم الجوية الروسية.

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