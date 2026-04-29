أعلن «حزب الله»، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة.

وقال الحزب، في بيانين منفصلين، إن الهجمات نُفذت أمس الثلاثاء «دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان».

وأوضح أن مقاتليه استهدفوا «تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصلية صاروخية»، ضمن سلسلة عمليات قال إنها تأتي في إطار الرد على التطورات الميدانية.

وأضاف، في بيان آخر، أن عناصره استهدفوا «دبابتي ميركافا في البلدة نفسها بمسيّرتين انقضاضيتين»، مؤكدًا تحقيق «إصابات» في صفوف القوات المستهدفة.

إقرار إسرائيلي بإصابة جندي



وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد عسكرييه نتيجة انفجار طائرة مسيرة مفخخة، قال إن «حزب الله» أطلقها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابة أو موقع الحادث.