ألمانيا ترسل كاسحة ألغام إلى المتوسط تمهيدًا لاحتمال نشرها في مضيق هرمز

تعتزم ألمانيا إرسال كاسحة الألغام «فولدا» التابعة للبحرية الألمانية إلى البحر المتوسط، يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما يُعرف بالتموضع المسبق، تمهيدًا لاحتمال نشرها في مضيق هرمز.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تقريب السفينة وطاقمها من منطقة العمليات المحتملة، بما يتيح سرعة التحرك في حال صدور قرار بالمشاركة في أي مهمة بحرية.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في وقت سابق عن هذا التوجه، دون تحديد موعد دقيق لتنفيذه.

شروط ألمانية للمشاركة في مهمة بحرية دولية



وفي سياق متصل، عرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس مشاركة بلاده في مهمة عسكرية دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة توافر عدد من الشروط، من بينها تحقيق وقف مستدام للقتال، ووجود أساس قانوني دولي واضح، إلى جانب الحصول على تفويض من البرلمان الألماني.

تحضيرات دولية وجهود دبلوماسية مستمرة



وتعمل قوة دولية بقيادة فرنسا وبريطانيا على التحضير لعملية بحرية محتملة في المضيق، وذلك عقب انتهاء الأعمال القتالية، في إطار جهود لتأمين حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وفي الوقت الراهن، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للصراع، الذي اندلع مع شن هجمات جوية مكثفة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي.

وفي موازاة هذه الجهود، لوّحت الولايات المتحدة وإسرائيل بإمكانية استئناف الهجمات على إيران في حال تعثر المسار الدبلوماسي، وهو ما يضيف مزيدًا من التوتر إلى المشهد الإقليمي ويعزز احتمالات التصعيد.