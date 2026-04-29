الجيش اللبناني: مقتل عسكري وشقيقه في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل عسكري وشقيقه إثر غارة إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إن «عسكريًا وشقيقه استشهدا جراء غارة إسرائيلية معادية استهدفتهما في بلدة خربة سلم – بنت جبيل، أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمل العسكري إلى منزله في بلدة الصوانة».

خلفية: وقف إطلاق نار بعد تصعيد عسكري

ويأتي هذا التطور في وقت دخل فيه اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الخميس قبل الماضي، عقب أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت ردًا على هجمات لحزب الله.

وشهدت تلك الفترة تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية بين الجانبين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وخسائر مادية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بهدف تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان.