«إرنا»: اعتداء مسلح يستهدف قوات الأمن الداخلي في زاهدان جنوب شرقي إيران

أعلن مركز الإعلام التابع لشرطة محافظة سيستان وبلوشستان، في جنوب شرق إيران، اليوم الأربعاء، وقوع «هجوم إرهابي استهدف دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة زاهدان».

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «إرنا» عن مركز الإعلام قوله إن الهجوم «أسفر عن استشهاد الملازم أول محمد رضا نظام دوست، وإصابة ثلاثة آخرين من كوادر قوى الأمن».

تفاصيل الهجوم

وأوضح المركز، في بيان، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية شرطة كانت تؤدي مهامها في تأمين أمن المواطنين، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأشار إلى أن الهجوم وقع قبل وقت قصير من صدور البيان، في إطار ما وصفه بـ«جريمة غادرة» استهدفت عناصر الأمن أثناء تأدية واجبهم.

ملاحقة الجناة مستمرة

وأكد مركز الإعلام أن الجهود مستمرة لملاحقة منفذي الهجوم واعتقالهم، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات أو معلومات إضافية في وقت لاحق.