محكمة تأمر بترحيل نجل رئيس زيمبابوي الراحل موجابي من جنوب أفريقيا

أصدر قاضٍ في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بترحيل نجل رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي فورًا من البلاد، وذلك عقب إقراره بارتكاب جريمتين جنائيتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأصدر القاضي رينير بوشوف أمرًا للشرطة باصطحاب بيلارميني موجابي إلى أحد المطارات الدولية في جوهانسبرج، تمهيدًا لترحيله إلى بلاده.

وأقر موجابي، البالغ من العمر 29 عامًا، بتهمة التلويح بأداة «من المرجح استخدامها لإيهام شخص بأنها سلاح»، إلى جانب تواجده داخل جنوب أفريقيا بصورة غير قانونية.

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع غرامات مالية تبلغ نحو 36 ألف دولار، أو قضاء عقوبة السجن لمدة عامين.

خلفية الواقعة وتفاصيل الاتهامات

وكانت السلطات قد ألقت القبض على موجابي وشخص آخر، يُعتقد أنه ابن عمه، خلال شهر فبراير الماضي، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بالقتل العمد، على خلفية إطلاق النار على عامل داخل منزل موجابي في جوهانسبرج.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث لم يشهد استخدام سلاح ناري، رغم الاتهامات الأولية المرتبطة بإطلاق النار.

واعترف موجابي لاحقًا بتهم أقل لا ترتبط مباشرة بواقعة إطلاق النار، وذلك في إطار اتفاق مع الادعاء.

أحكام على المتهم الثاني

وفي السياق ذاته، اعترف ابن عمه، توبياس ماتونهودز، بتهمة محاولة القتل على خلفية حادث إطلاق النار، إلى جانب تهم أخرى، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

وقررت المحكمة ترحيله إلى زيمبابوي عقب انتهاء فترة العقوبة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.