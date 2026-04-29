«أطباء السودان»: كارثة إنسانية تهدد أكثر من 100 ألف نازح بولاية النيل الأزرق مع اقتراب موسم الأمطار

حذرت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، من كارثة إنسانية تهدد أكثر من 100 ألف نازح في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، في ظل اقتراب موسم الخريف، الذي يشهد هطول أمطار غزيرة سنويًا في معظم أنحاء السودان.

ويُعرف موسم الخريف في السودان بفترة تساقط الأمطار بكثافة، والتي تبدأ عادة في يونيو وتستمر حتى أكتوبر، وتشهد خلالها البلاد فيضانات واسعة النطاق تتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في مناطق النزوح.

وأعربت الشبكة الطبية غير الحكومية، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة للنازحين في مدينة الدمازين، مركز ولاية النيل الأزرق.

أوضاع إنسانية قاسية ومخاطر صحية متزايدة

وأوضحت الشبكة أن مدينة الدمازين تضم نحو 10 مراكز للنزوح، تؤوي أكثر من 100 ألف نازح، يشكل الأطفال نحو 40% منهم، فيما تمثل النساء وكبار السن نحو 60% من إجمالي النازحين، الذين فروا من مناطق الصراع في محافظتي الكرمك وقيسان داخل الولاية.

وأشارت إلى أن هؤلاء النازحين يعيشون في ظروف إنسانية بالغة القسوة، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية، وغياب بنية صحية قادرة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة.

وأضافت: «نحذر من أن اقتراب موسم الخريف ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، مع تزايد احتمالات انتشار الأمراض الوبائية نتيجة سوء البنية الصحية، وغياب التدخلات العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية للنازحين».

مناشدات لتدخل عاجل وتفاقم الصراع

وناشدت الشبكة المنظمات الدولية والجهات الإنسانية ضرورة التدخل الفوري، لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية، والعمل على حماية المدنيين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.