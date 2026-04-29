مصدر إماراتي مسئول لـCNN: لا ندرس الانسحاب من أي منظمات متعددة الأطراف في الوقت الحالي

أكد مصدر إماراتي مسئول، لشبكة CNN، الأربعاء، أن الإمارات «لا تدرس» الانسحاب من أي منظمات متعددة الأطراف أخرى في الوقت الحالي، بعد انسحابها من منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك».

وفي أعقاب هذه الخطوة، انتشرت تكهنات بأن الإمارات، القوة الإقليمية، قد تنسحب من هيئات رئيسية أخرى.

لكن ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإمارات ستنسحب من منظمات متعددة الأطراف أخرى، قال المصدر المسئول إن دولة الإمارات: «تعيد النظر في أهمية وجدوى دورها ومساهمتها على نطاق واسع».

وأضاف في تصريحاته للشبكة الأمريكية: «في الوقت الحالي، لا تدرس الإمارات أي انسحاب».

وتزامن إعلان انسحاب أوبك مع الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي في جدة.

وصرّح مسئول إماراتي لشبكة CNN بأن «جلسة الأمس كانت خطوة أولى جيدة في الاتجاه الصحيح»، لكنه أضاف أن «هناك الكثير مما يجب فعله في ظل هذه الظروف غير المستقرة».

والإمارات العربية المتحدة عضو في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليج. كما أنها حليف رئيسي للولايات المتحدة، وتربطها علاقات مع إسرائيل.