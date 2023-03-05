تباشر نيابة الشيخ زايد التحقيقات في واقعة تعرض مدير أحد البنوك للاعتداء والافتراس من كلب يمتلكه زوج مذيعة بإحدى القنوات الفضائية داخل كمبوند بمدينة الشيخ زايد.

وتحفظت الوحدة البيطرية، على الكلب وحبسه في قفص حديدي.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وأقر زوج المذيعة ويدعى محمد يوسف يعمل مدير إنتاج، بصحة الواقعة، مدعيا في أقواله تعرض المجني عليه لكلب مما تسبب في إقدامه على عقره والتسبب في إصابته.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لعدم سيطرته على الكلب الخاص به؛ ما أدى إلى قيامه بعقر محمد محب مدير أحد البنوك وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شخص – مقيم بذات العنوان) لعدم سيطرته على الكلب الخاص به؛ ما أدى إلى قيامه بعقر زوجها (مدير بأحد البنوك – مقيم بذات العنوان) وتعرضه لإصابات وجروح متعددة.

وكان أحد أقرباء الموظف قال لـ"الشروق"، إن الواقعة حدثت منذ حوالي أسبوع وبالتحديد يوم الأحد الماضي خلال عودة محمد مع ابنه البالغ من العمر 16 عاما.

وأضاف أنه عقب رؤية المصاب وبرفقته ابنه، الكلب من نوع "البيتبول"، وهو المعروف عنه الشراسة في حديقة المنزل، توجه إلى شقة مالك الكلب ليتم إبعاده عن طريقهم، خاصة أنه حاول التعدي عليه من قبل.

وأضاف أنه عقب فتح الباب من قبل الجار هجم عليه الكلب فجأة أمام أعين ابنه الذي وقف لا حول له ولا قوة، وأوقعه أرضا وأحدث به الإصابات، وفور ذلك حمل الأهالي المصاب مسرعين به إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الكشف الطبي.

وأوضح أن التقرير الطبي جاء فيه أن الإصابات التي لحقت بـ"محمد"، جرح قطعي متهتك بالذراع و الساعد الأيمن، وقطع بالعضلات، وقطع بالعصب الكعبري أدت إلى شلل بالعضلات الباسطة للذراع والأصابع، وسحجات وكدمات بالصدر والفخذ الأيمن.

وذكر أنه في اليوم الثاني من وقوع الحادث، قرر الأطباء ضرورة إجراء عملية إصلاح للعضلات والأوتار والعصب لمحاولة إنقاذه، ولكن دخول المصاب العمليات وفور تخديره حدث توقف في عضلة القلب -غير معلوم الأسباب حتى الآن- دام لمدة 30 دقيقة، وأدى لإصابته بغيبوبة عميقة لازال فيها إلى الآن.

فيما قالت إحدى الجيران، إن تلك الواقعة ليست الأولى للكلب بل حدثت منذ أشهر قليلة واقعة أخرى، خلال سير صديقتها برفقة كلبها، هجم كلب المذيعة على كلب صديقتها، ومع محاوله فاشلة من صديقتها لحماية كلبها هجم عليها وعقرها في أماكن متفرقة من جسدها، مشيرة إلى أن صديقتها تسكن بالقرب من المذيعة ورفضت اتخاذ أي إجراء قانوني، وقبلت اعتذار المذيعة.