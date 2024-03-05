بيراميدز يعلن تشخيص إصابة رمضان صبحي

كشف نادي بيراميدز، تفاصيل إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق والتي أبعدته عن لقاء فاركو في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يستضيف فاركو في السابعة من مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة الغد، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر، أول مراكز الهبوط برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.

وقال مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي للنادي، في تصريحات للمركز الإعلامي: «رمضان صبحي يعاني من شرخ في الضلع التاسع بالناحية اليسرى في القفص الصدري بعد التحام قوي خلال التدريبات الأخيرة».

وأضاف: «رمضان صبحي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لمحاولة اللحاق بمباراة الفريق المقبلة ضد الداخلية».

كما شهدت قائمة بيراميدز لمباراة الغد غياب علي جبر؛ بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة وهي نفس إصابة أحمد سامي، ويغيب محمود عبد العاطي دونجا، بسبب شد في العضلة الضامة.

وأشار المنيري إلى أن الحارس أحمد ميهوب يعاني من «فتاق» رياضي، وحاليا يقوم بعمليات التأهيل والتقويات اللازمة لتجهيزه، فيما يعاني الجنوب إفريقي فخري لاكاي من شد في السمانة ويخضع لبرنامج تأهيل للحاق بمباراة الداخلية المقبلة.