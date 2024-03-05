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ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء المنطقة الحدودية بين جنوب شرق إيران وجنوب باكستان، وهى المنطقة التي شهدت مؤخرا فيضانات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في محافظة سيستان وبلوشستان على عمق 35 كيلومترا الساعة الرابعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتش. ولم ترد تقارير أولية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ويشار إلى أن الأمطار الغزيرة غير الاعتيادية أدت لوقوع فيضانات كبيرة في المنطقة الفقيرة اقتصاديا على مدار الأيام القليلة الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا" أن العاصفة تسببت في انهيار شبكات الكهرباء والمياه في العشرات من البلدات. وقد تضرر الآلاف من الأشخاص.

كما تعرضت باكستان، المجاورة، المتاخمة لمحافظة سيستان وبلوشستان لعواصف وأمطار غزيرة مدمرة.