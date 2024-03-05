ارتفاع سعر البتكوين إلى أكثر من 69 ألف دولار

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد مدعومة بارتفاع الطلب عليها من جانب صناديق الاستثمار في العملات الرقمية القابلة للتداول التي تم إقرارها في الولايات المتحدة، إلى جانب النقص المتوقع في المعروض من العملة الرقمية في السوق مما يعني المزيد من ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 2.5% إلى 69191 دولار للوحدة الواحدة قبل أن تتقلص مكاسبها.

ومنذ بداية العام الحالي ارتفع سعر البتكوين بنحو 60%، وهو ما يفوق الارتفاع في مؤشرات الأسهم ويشير إلى مدى التفاؤل بشأن النظرة المستقبلية للأصول الرقمية.

وأشارت بلومبرج إلى المفارقة الواضحة في أن الزيادة الجديدة في سعر البتكوين جاء بسبب هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية التي كانت تتبنى موقفا مناهضًا للعملات الرقمية لكنها اضطرت إلى الموافقة على طرح صناديق استثمار قابلة للتداول في البورصة وتستثمر بشكل أساسي في العملات الرقمية في يناير الماضي بعد أن خسرت معركة قضائية لرفض إطلاق هذه الصناديق.

وأدى إطلاق هذه الصناديق إلى زيادة الطلب على العملات الرقمية ووصولها إلى الأسواق على نطاق أوسع، بعد أن عانت في العامين الماضيين من سلسلة فضائح فساد وإفلاسات مما أدى إلى تراجعها بشدة.

وتتدفق الأموال باطراد إلى صناديق الاستثمار في العملات الرقمية القابلة للتداول بما في ذلك صندوق شركتي بلاك روك وفيديلتي.

ووصل صافي التدفقات النقدية إلى هذه الصناديق خلال أقل من شهرين إلى أكثر من 7 مليارات دولار، مع النقص الوشيك في نمو المعروض من البتكوين أو ما يعرف باسم الانتصاف وهو ما يغذي الاتجاه الصعودي للعملة الرقمية.

ويقول ستيفان فون هاينش رئيس إدارة التداول في شركة أو.إس.إل إس.جي، إن الوصول إلى مستويات قياسية جديدة تماما مع الزخم الحالي نتيجة نشاط صناديق الاستثمار القابلة للتداول إلى جانب الحديث عن التراجع الوشيك في نمو المعروض يمكن أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الدخول إلى السوق خوفا من فقدان فرصة الربح من ارتفاع مستمر للبتكوين.

يذكر أن المرة السابقة التي وصل فيها سعر البتكوين إلى مستوى قياسي كانت يوم 10 نوفمبر 2021 عندما سجل 68991.85 دولار للوحدة الواحدة بحسب بيانات بلومبرج، مدعومة في ذلك الوقت بحزم التحفيز المالي التي أقرتها حكومات الدول المتقدمة لتحفيز الاقتصاد في أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد.