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تمنى أحمد أمين «أوفا» مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، التواجد في قائمة منتخب مصر المقبلة خلال معسكر شهر مارس الجاري، والتي ستخوض دورة ودية في دولة الإمارات.

وقال أوفا في تصريحات تليفزيونية: "انتظر الانضمام إلى منتخب مصر منذ الموسم الماضي، وأحاول الاجتهاد ولا أعرف شعوري حال تواجدي في القائمة".

وأضاف: "حال تواجدت في القائمة واختارني حسام حسن المدير الفني، ستكون ثقة كبيرة للغاية خاصةً أن الاختيار يأتي من مهاجم فذ وتاريخي مثله، وسأحاول ألا أخذله وسأكون على قدر الثقة".

وواصل أوفا: "تواجدت مع البرتغالي روي فيتوريا في القائمة المبدئية ولكنه لم يختارني فيما بعد، وحزنت لعدم التواجد خلال كأس الأمم الإفريقية 2023، ولكن تعاملت مع الأمر أنه حافز لي".

واختتم: "الأهلي والزمالك تفاوضوا معي للانتقال إلى أحد الناديين، ولكن مجلس إدارة النادي تحدث معي وأكدوا أنني من العناصر الأساسية والتزمت بالقرار، ووعدوني بأنه حال وجود عرض بنهاية الموسم سوف يتم مناقشته".