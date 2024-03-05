مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بإجراءات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية بغزة

قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في تصريح له على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أمس الاثنين، إن فلسطين قدمت 4 مشاريع قرارات أمام مجلس الجامعة العربية في دورته الـ 161، مؤكدا أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني مطروحة بشكل رئيسي وقوي أمام الجامعة العربية.

وأضاف العكلوك: "سنخاطب الدول العربية ونطلب منهم القيام بإجراءات عملية باتجاه وقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف التهجير القسرى الوشيك للشعب الفلسطيني وباتجاه وقف المجاعة التي تريد إسرائيل أن تقتل بها الشعب الفلسطيني".

كما طالب العكلوك الدول العربية أن تتنبنى كل هذه الإجراءات أو جزء ليكن هناك تأثيرا وليكن للجامعة العربية أسنان وأنياب لتكون مؤثرة في هذا العالم.

ومن المقرر أن تعقد أعمال الدورة العادية الـ161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الأربعاء برئاسة موريتانيا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.