تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 6% في الوادي الجديد

أعلن رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد جهاد متولى، تمويل عدد كبير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقري المركز من خلال إدارة تنمية القرية بالوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ لدعم أبناء القرى والمرأة وتوفير فرص العمل وتحقيق العوائد المادية.

وقالت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بمركز الخارجة في الوادي الجديد، سلوى توفيق حجاج، إنه تم تمويل عدد كبير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 6% من خلال قروض صندوق التنمية المحلية، وبلغ عدد المستفيدين 250 مواطنا في عدد من المشروعات المتنوعة.

وأوضحت فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المشروعات تنوعت ما بين مخبوزات منزلية وبقالة منزلية وماكينات خياطة وملابس جاهزة، وتربية أرانب ودواجن وأغنام وأبقار وجاموس، ويبدأ حجم التمويل من 5 إلى 15 ألف جنيه، وتصل إلى 30 ألف في بعض المشروعات، وأن الفائدة لضمان قدرة أصحاب المشروعات على السداد.

وأشارت إلى المتابعة المستمرة للمشروعات القائمة بالقرى المختلفة لضمان الجدية في العمل وتحقيق أفضل النتائج والعوائد، بالإضافة إلى إقامة سوق أسبوعي للمستفيدين من قروض صندوق التنمية لتسويق منتجاتهم المختلفة كل ثلاثاء بمقر الوحدة، ويضم المعرض الأسبوعى خضروات وفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم، بجانب تنفيذ مبادرات للسلع والمنتجات الغذائية من الزيت والسمن والسكر والأرز ومنتجات أخرى بأسعار مخفضة، وذلك لضمان المساهمة في تسويق منتجات أصحاب مشروعات تنمية القرية.

وفي سياق متصل، تواصل منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة طرح كميات من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك يوميا بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذي ساهم في ضبط الأسعار والتزام التجار بالأسعار المخفضة دون مغالاة على المستهلكين.