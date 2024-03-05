الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد الإجراءات ضد تهريب المخدرات عبر الموانئ

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تعتزم دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات عبر الموانئ.

وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، يلفا جوهانسون، بعد اجتماع لوزراء داخلية التكتل في بروكسل، اليوم الاثنين، إن نحو 70% من الكوكايين يأتي عبر هذا المسار.

وأضافت: "إنني جد مقتنعة بأنه يمكننا التصدي لذلك".

وقالت جوهانسون، إنه يتعين التركيز على العمل بشكل وثيق مع البلدان المنتجة لتلك المخدرات مثل الإكوادور وبوليفيا وكولومبيا.

يشار إلى أنه تم إنشاء تحالف أوروبي لمكافحة تهريب المخدرات في يناير الماضي.

ومن بين أمور أخرى، يجب أن تكون سلطات الجمارك قادرة على تنفيذ ضوابط أكثر استهدافا في الموانئ.

كما يمكن مقاضاة العصابات الإجرامية بشكل أكبر مستقبلا بدعم من وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" ومكتب المدعي العام الأوروبي.

ويستخدم المجرمون الموانئ لجلب البضائع غير المشروعة إلى دول التكتل في حاويات.

وتلعب الموانئ الأوروبية الرئيسية مثل أنتويرب وروتردام وهامبورج وبريمرهافن، دورا مهما بشكل خاص في عمليات تهريب المخدرات.

يذكر أن رجال الجمارك في بلجيكا وهولندا أعلنوا في يناير الماضي عن ضبط كمية قياسية بلغت حوالي 180 طنا من الكوكايين في عام 2023، بزيادة 20 طنا عن عام 2022.