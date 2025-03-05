محافظ بني سويف يوجه ببحث حلول للشكاوى والمطالب وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، بجانب متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الأسبوعية السابقة لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

تناول لقاء اليوم مناقشة عدد من المطالب والشكاوى المتعلقة بقطاعات حيوية ومرافق خدمية، ومطالب شخصية لحالات إنسانية من الفئات الأولى بالرعاية ممن يعانون ظروف صحية واجتماعية معينة، حيث استمع المحافظ لشكوى إحدى السيدات بمركز بني سويف، تلتمس التدخل لمساعدتها في إجراء عملية شد أوتار لطفلها من ذوي الهمم متعدد الإعاقة، وذلك على نفقة التأمين الصحي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية التي معظمها مستوردة وباهظة الثمن لا تقدر على شرائها نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية.

وأفاد مدير التامين الصحي بأن حالة الطفل تم تحويلها من قبل إلى معهد الشلل، وسيتم عرضه اليوم على استشاري مخ وأعصاب، بجانب التنسيق لتوفير أنواع بديلة من الأدوية، وذلك بالإضافة إلى بعض الإجراءات الآخرى التي وجه بها المحافظ، وتضمنت تكليف التضامن بدراسة حالة الأسرة لمساعدتها في إقامة مشروع صغير يساعدها على أعباء المعيشة وتوفير المتاح من مساعدات مادية وعينية عادية وموسمية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بجانب تكليف الصحة بمتابعة انتظام جلسات العلاج الطبيعي المُخصصة للحالة بإحدى الجمعيات المتعاقدة مع التأمين الصحي والالتزام بالوقت المُحدد للجلسات.

ورداً على مطلب أحد المواطنين بقرية شاويش – إهناسيا يلتمس إجراء عملية انفصال شبكية وزرع قرنية على نفقة الدولة مراعاة لظروفه المادية الصعبة، وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس القومية المتخصصة "القومسيون" لاستيفاء كل الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، بجانب تكليف مسئولي الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الجهاز المستخدم في إجراء مثل هذا النوع من العمليات، فضلا عن تكليف التضامن بصرف مساعدة مالية على دفعات، بجانب المساعدة المُقررة من المحافظة.

وكلف المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب ومديرية الإسكان بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال شكوى أحد المواطنين، تتضرر من عدم وجود أغطية صرف صحي وانسداد في شبكة الصرف بإحدى عمارات الإسكان الاجتماعي بمركز ببا، موجها التفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدة المحلية بإعداد مذكرة وافية عن المشكلة بعد المعاينة على الطبيعة لبيان الأسباب والإجراءات المنفذة لحل المشكلة.

تضمن اللقاء عرض الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بقرية الحلابية بمركز بني سويف، يتضرر من تعنت إدارة المدرسة ورفضها قبول ملف ابنته من ذوي الهمم "مُصابة بملازمة داون" بمرحلة رياض الأطفال، خاصة بعد قبول الملف على موقع الوزارة ودفع المصاريف، حيث أفاد المواطن "بعدم قيام إدارة المدرسة بتسجيلها في التنسيق ومنعها من دخول الفصل مع بلوغها السن القانوني"، ووجه المحافظ التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ببحث الموضوع وإعداد مذكرة وافية لتحديد المسئولية وأوجه التقصير، بجانب التنسيق بين التأمين الصحي والتعليم وولي الأمر لعمل اختبار ذكاء لتحديد نوعية التعليم المقرر إلحاق الطفلة به سواء "عادي أو خاص أو دمج"، بجانب دراسة الجانب القانوني المتعلق بالسن أو الصف بالمرحلة التعليمية.

وشهد اللقاء صرف مساعدتين ماليتين استجابة لحالتين من الأولى بالرعاية، لتعرضهما لظروف مادية واجتماعية وصحية حرجة، حيث وجه المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي ببحث الحالتين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية ومساعدة مالية من التضامن، بجانب تكليف مسئولي الصحة بمتابعة حالة الزوج عائل إحدى الإسرتين نظرا لمعاناته من استسقاء بالمخ نتج عنه عجز ما بعد عملية تفريغ نزيف في المخ ويحتاج لجلسات علاج طبيعي.