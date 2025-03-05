الرئيس الألماني يلتقي نظيره التشيلي اليوم

يلتقي الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظيره التشيلي جابرييل بوريك اليوم الأربعاء في ختام زيارته لسانتياجو دي تشيلي.

ومن المرجح أن تدور المحادثات حول الوضع السياسي العالمي الحالي، خاصة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال المنتدى الاقتصادي الألماني-التشيلي، انتقد شتاينماير الاثنين سياسة ترامب في فرض رسوم جمركية عقابية ووصفها بأنها خطأ، مؤكدا أن "هذا لن يفيد في شيء"، داعيا أنصار التجارة العالمية الحرة إلى التضافر بشكل أوثق والبحث عن ذوي التفكير المماثل.

ومن المرجح أيضا أن يتحدث شتاينماير وبوريك عن مستعمرة "كولونيا ديجنيداد" السابقة. وكان الواعظ الألماني باول شيفر انتقل مع أتباعه من ألمانيا إلى تشيلي في أوائل ستينيات القرن العشرين وأسس مستوطنة بالقرب من مدينة بارال. وعلى مدار عقود أجبر شيفر أعضاء طائفته على العمل هناك بدون أجر حتى استنفدوا قواهم، ومزق أسرا واعتدى جنسيا على أطفال ألمان وتشيليين.

وخلال الديكتاتورية العسكرية في عهد بينوشيه، تحدثت تقارير عن أن معارضي النظام تعرضوا للتعذيب والقتل في موقع المستوطنة. وأُعيد اليوم تسمية المنطقة إلى فيلا بافيرا. وهناك خلاف منذ سنوات حول بناء نصب تذكاري لضحايا "كولونيا ديجنيداد" في تشيلي.

وقبل وقت قصير من وصول شتاينماير إلى تشيلي، أعلنت وزارة العدل التشيلية أنه سيتم مصادرة مساحة تبلغ نحو 116 هكتارا في موقع المستعمرة السابقة لإنشاء نصب تذكاري للضحايا.