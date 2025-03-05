فسّر الفنان محيي إسماعيل، تصريحه السابق الذي قال فيه: «أنا زي أم كلثوم ومعنديش منافس»، موضحا أن يشبهها في التفرد وليس المكانة.

وقال خلال حواره في برنامج «سابع سما» المُذاع عبر شاشة «النهار»: «أنا مغرور، أنا مقلتش إنني أهم، أنا قلت زي أم كلثوم في التفرد، وتفردت في السيكو دراما لمدة 45 سنة، أنا المؤسس، ولست مسئولا عن جهل التفكير، ولا واحد عرف يقدم العقد النفسية بعدي؛ لأني جسدتها كلها لوحدي».

وتحدث عن تجربته مع الاكتئاب بعد وفاة زوجته قبل ست سنوات، مشيرا إلى سفره إلى كندا لمدة ثلاثة أشهر للعلاج والعودة بعد تحسن حالته وتناول الأدوية المهدئة لفترة مؤقتة.

وأضاف أنه كان يلجأ إلى المسرح أو السينما أو الجلوس مع المثقفين للتغلب على الاكتئاب، محذرًا من الانفراد بالنفس؛ لتجنب تفاقم الحالة.

ونصح أي شخص يعاني من التعب أو الضيق بعدم البقاء وحيدًا لفترة طويلة، قائلا: «أي واحد في العالم تعبان أو مضايق؛ لو قعد لوحده فترة طويلة هيكلم نفسه ويتجنن».

وعن مقولة «حب يُنسي حب»، قال إن الحب الجديد قد يُكمل الحب القديم ولكن لا يُنسيه، واصفا من ينسى حبه الماضي بـ«الغبي»، لأن الماضي كان حقيقيًا؛ وليس مجرد «تهريج».

وكشف عن زواجه منذ أربع سنوات، قائلا: «هي الأن تقيم في منزلها بسبب مرضها، وأنا أقيم في منزلي بسبب انشغالاتي، لأني أقضي معظم وقتي خارج المنزل، وهي تحتاج إلى رعاية شخص يكون بجانبها».