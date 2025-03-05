إصابة صحفيين أفغان في قصف باكستاني خلال تغطية غلق معبر طورخم

أفاد مسئول من حركة طالبان، بأن 3 مراسلين أفغان أصيبوا في قصف من باكستان اليوم الأربعاء، وذلك خلال تغطية إغلاق معبر طورخم الحدودي الرئيسي.

وأُغلق معبر طورخم منذ 21 فبراير، جراء نزاع بين الجارتين، والمعبر حيوي في السفر والتجارة ولكن البلدين أغلقتاه في الماضي في الأغلب بسبب عمليات إطلاق نار وقصف مميتة.

ويقع المعبر في شمال غرب باكستان وفي شرق أفغانستان.

وقال نائب مدير محطة "شمشاد تلفزيون" ماهر إحسانزاي، إن المراسل هدايت شاه هدايت واثنين آخرين ذهبا إلى طورخم لتغطية الاشتباكات الجارية عندما وقع قصف شنه الجانب الباكستاني.

وأكد المسئول المحلي قرشي بادلون، القصف.

وقال بادلون، الذي يعمل في وزارة الإعلام والثقافة في إقليم نانجارهار: "أصيب هؤلاء الصحفيون بقذائف الهاون التي أطلقها جنود باكستانيون".

وقال إن الصحفيين الآخرين هما المصور بوكالة أنباء باجهوك الأفغانية، والي محمد شينواري، والصحفي بإذاعة الحرية، عزيز الحسن نعماني.

وكان شينواري ونعماني، في حالة حرجة ونقلا إلى مستشفى نانجرهار الإقليمي.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الباكستانية.