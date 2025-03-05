محافظ سوهاج يطلق حوارا مجتمعيا موسعا «سوهاج متحف مفتوح«

أطلق اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، حوارًا مجتمعيًا موسعًا بين أبناء محافظة سوهاج تحت عنوان "سوهاج متحف مفتوح".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، والذي اعتمده مجلس الوزراء، وذلك ضمن خطة المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية وتحسين جودة الحياة والمظهر العام لشوارع المحافظة وميادينها الرئيسية.

وكان المحافظ، كلف رؤساء الوحدات المحلية باختيار عدد من الميادين والشوارع التي سيتم تنفيذ مشروع الهوية البصرية بها، والتي وضعت لها معايير محددة منها توافد أكبر قدر من المواطنين عليها، ودرجة النظافة والوعي عالية، ودرجة استعداد المشاركة المجتمعية.

وانتهت الوحدات المحلية من اختيار الشوارع والميادين التي سيتم العمل بها وجاءت كالتالي:

مركز طهطا (سور السكة الحديد بداية من مزلقان عبد الآخر وحتى محطة سكة حديد طهطا- شارع الثورة بداية من ميدان المحطة وحتى ميدان الثورة- شارع صلاح سالم سور موقف غرب طهطا).

مركز سوهاج (مدخل الكوامل صينية الروافع- مدخل الوحدة المحلية لقرية الروافع المؤدى الى الجامعة).

حي غرب (تطوير سور كورنيش ترعة نجع حمادي الشرقي- كورنيش النيل الغربي- مدخل الحي القبلي شارع الجرجاوية).

حي شرق (ميدان الثقافة، ميدان بنك إسكندرية، مدخل مرسى ناصر السياحي).

أخميم (كورنيش أخميم الجديد- طريق أخميم سوهاج - المناطق الأثرية بقرية الحواويش والسلاموني).

البلينا (كورنيش النيل بمدينة البلينا- ميدان الشهداء بمدينة البلينا- المنطقة الأثرية بقرية عرابة ابيدوس).

جرجا (شارع بورسعيد كورنيش النيل- شارع عبد المجيد مصطفى ميدان أسفل كوبري السيارات- المنطقة الصناعية غرب جرجا منطقة الهناجر).

دار السلام (محور جرجا من الناحية الشرقية- حديقة موقف دار السلام- محور دار السلام من الجهة الشرقية).

ساقلتة (شارع أسيوط سوهاج- شارع التحرير وعبد السلام عارف - شارع ٢٣ يوليو).

المراغة (شارع النيل- شارع المرور- شارع النزلة).

حي الكوثر (شارع الثورة، ميدان المفارق، شارع معهد العلوم الصحية).

المنشأة (ميدان جمال عبد الناصر، وشارع عبد المنعم رياض، وميدان الشهداء).

جهينة (ميدان البارث العربي أول شارع مركز الشرطة،

وميدان المستقبل مدخل مدينة جهينة من الناحية الشرقية،

وميدان الشهداء حتى مركز شرطه جهينة(.

طما (ميدان الكورة بشارع الجمهورية، وميدان المحطة بشارع أحمد عرابي).

وأطلق المحافظ، في إطار التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع السوهاجي لهذا المشروع المهم والحيوي بالمحافظة، هذا الحوار ليشارك أبناء المحافظة بآرائهم في الأماكن التي تم اختيارها والرسومات والأفكار التي يمكن الاستفادة بها في تنفيذ هذا المشروع.

فيما سيستمر الحوار المجتمعي عبر الصفحة الرسمية بالمحافظة طوال شهر رمضان المبارك، وسيتم بعدها تحديد الأماكن والأفكار التي وقع الاختيار عليها.