إدارة ترامب تعتزم بيع أو إغلاق مئات المباني الحكومية بينها مقار بارزة

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قائمة تضم أكثر من 400 عقار اتحادي قالت إنها قد تغلقها أو تبيعها، بما في ذلك مقر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والمبنى الرئيسي لوزارة العدل، بعد اعتبارها "غير أساسية لعمليات الحكومة".

وتتضمن القائمة، التي نشرتها إدارة الخدمات العامة، بعضا من أكثر المباني شهرة في البلاد وتمتد عبر جميع الولايات تقريبا، وتشمل محاكم ومباني إدارية ومواقف سيارات.

وفي واشنطن العاصمة، تشمل القائمة مبنى جيه إدجار هوفر، الذي يضم مقر مكتب التحقيقات الاتحادي، ومبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل، ومبنى البريد القديم، الذي كان ترامب يدير فيه فندقا سابقا، بالإضافة إلى مقر الصليب الأحمر الأمريكي. كما تضم القائمة مقار العديد من الوكالات الاتحادية، مثل وزارة العمل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

وتحتضن العديد من المباني المدرجة ضمن قائمة البيع أو الإغلاق وكالات طالما انتقدها واستهدفها ترامب، ولا سيما مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل. كما يُعد مقرا مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية من أبرز الأمثلة على الطراز المعماري الذي سعى ترامب لسنوات إلى استبعاده، مفضلا العمارة التقليدية ذات الطراز الكلاسيكي الجديد.