مصرع شاب في حادث مروري بالفيوم

لقى شاب بالفيوم مصرعه، متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق اللاهون، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق الاهوان الفيوم الزراعي، بنطاق المركز، ووجود جثة.

وانتقلت الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال شابين دراجتين بخاريتين، وقيامهما بالتسابق على الطريق اصطدما ببعضهما؛ ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع أحدهما ويدعى "عبدالله .م. ع .ذ،20 سنة"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.