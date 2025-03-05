الكرملين: أوكرانيا لديها مرسوم صدر عام 2022 يحظر على زيلينسكي إجراء مباحثات مع بوتين 

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن وجود مرسوم أوكراني تم إقراره عام 2022 يستبعد إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين يثير تساؤلات بشأن من سوف يجلس على طاولة مفاوضات السلام المحتملة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.

وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمره الصحفي اليومي مع الصحفيين، أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي "مازال محظورا قانونيا من التفاوض مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أن إعراب زيلينسكي عن استعداده أمس الثلاثاء؛ للتفاوض مع روسيا في أسرع وقت ممكن يعد أمرا " إيجابيا".

وأضاف: "ولكن التفاصيل لم تتغير بعد"، في إشارة على ما يبدو للمرسوم الأوكراني.

ولم يذكر المسؤولون الأوكرانيون أو الغرب مؤخرا المرسوم الرئاسي الذي صدر في سبتمبر 2022، وتم توقيعه بعد 7 أشهر من بدء العلملية الروسية الشاملة، في سياق جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال.

ويذكر أن المرسوم الذي صدر عام 2022 ينص على أن إجراء مفاوضات مع بوتين يعد أمرا مستحيلا عقب قرار الكرملين ضم 4 مناطق في أوكرانيا بصورة غير قانونية.