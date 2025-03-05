وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي يزور أمريكا الأسبوع المقبل لبحث العلاقات التجارية

من المقرر أن يتوجه وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نجوين هونج ديين، إلى أمريكا للقاء نظيره الأمريكي الأسبوع المقبل لبحث العلاقات التجارية بين الدولتين، فيما تسعى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لتجنب تهديد الرسوم الجمركية.

وطبقا لمنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة، فإن فيتنام نقلت إلى أمريكا رغبتها في البناء والحفاظ على علاقة تجارية متناغمة ومستدامة مع تأكيدها أن فيتنام ليس لديها أي سياسات من شأنها الإضرار بالعمال أو الأمن القومي الأمريكي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، برفقة وفد من كبار مسئولي التجارة لإجراء محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في 13 مارس.

وكان الفائض التجاري لفيتنام مع أمريكا قد اتسع ليصل إلى 123.5 مليار دولار العام الماضي.

وكان هذا ثالث أكبر فجوة تجارية لأي دولة مع أمريكا، بعد الصين والمكسيك، مما يجعل القوة الصناعية هدفا رئيسيا محتملا للتعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.