مارشينياك حكما لمباراة بالميراس وبورتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام مباراة نادي بالميراس أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي بالميراس البرازيلي فريق إنتر ميامي الأمريكي صباح يوم الثلاثاء القادم، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مباراة بالميراس وبورتو للحكم البولندي، سيمون مارشينياك، على أن يعاونه مواطنيه توماس ليستكيفيتش، كمساعد أول، وآدم كوبسيك، كمساعد ثاني، فيما يكون الإنجليزي، مايكل أوليفير حكمًا رابعًا.

ويتواجد نادي بالميراس البرازيلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق بورتو البرتغالي، والأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي.