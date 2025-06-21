الترجي يحقق انتصارا تاريخيا أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية

اقتنص فريق الترجي انتصارًا ثمينًا من منافسه فريق لوس أنجلوس الأمريكي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

الترجي حسم مباراته أمام لوس أنجلوس (1-0)، فجر اليوم السبت، ليحقق الانتصار الأول للفرق العربية في كأس العالم للأندية، ويحصد 3 نقاط غالية للغاية.

وسجل الجزائري يوسف البلايلي، هدف الترجي الأول، في شباك هوجو لوريس، بعد مراوغة ثم تسديدة بين أقدام الحارس الفرنسي، في الدقيقة 70.

وكان حكم مباراة الترجي ولوس أنجلوس، احتسب ركلة جزاء لصالح البلايلي، قبل العودة إلى الـVAR ويعود لإلغاء قراره وإشهار البطاقة الصفراء لمهاجم الترجي.وكاد الترجي أن يسجل هدفًا ثانيًا، في مناسبتين، الأولى من خلال تسديدة يان ساس التي جاورت المرمى، والأخرى أراد البلايلي مراوغة لوريس وهو في حالة انفراد، ثم مررها لزميله الذي صوب كرة ارتطمت في العارضة.

رفع رصيده إلى 3 نقاط، بالمركز الثالث، خلف تشيلسي الذي يملك نفس الرصيد، لتكون مباراة الجولة الأخيرة، هي الحاسمة في تحديد المتأهل الثاني رفقة فلامنجو.ويخوض الترجي مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد فريق تشيلسي، في الرابعة قجر يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا.بينما خسارة لوس أنجلوس أنهت مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بعدما خسر مباراتيه ضد تشيلسي والترجي، لتصبح مواجهته الأخيرة مع فلامنجو، بمثابة تحصيل حاصل