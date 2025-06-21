تشكيل بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، عن التشكيل الأساسي للفريقين في مباراة القمة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية 2025.

وينافس بايرن وبوكا في المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، التي تضم أيضا أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي.

بايرن قد استهل مشواره في النسخة الحالية من المونديال باكتساح أوكلاند 10-0، بينما تعادل بوكا مع بنفيكا 2-2 في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين بايرن وبوكا في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.خط الدفاع: كونارد لايمر - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - رافائيل جيريرو.

خد الوسط: : جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا.

في الهجوم: مايكل أوليز - هاري كين - كومان.

تشكيل بوكا جونيور

حراسة المرمى: مارشسين.

في الدفاع: أدفينكولا - روخو - كوستا - بلانكو.

في الوسط: توماس بيلمونتي - رودريجو باتاليا - كيفين زينون - آلان فيلاسكو.

في الهجوم: ميجيل ميرينتيل - كارلوس بالاسيوس.