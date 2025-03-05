أرشفة ورقمنة أعمال الفنان الراحل محمد العزبي بالذكاء الاصطناعي

انضمت زوجة الفنان الراحل محمد العزبي لمبادرة ديجيتايزد لتوثيق وأرشفة مشواره الفني وأعماله بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع خالد حميدة الرئيس التنفيذي للشركة في واحدة من المفاجآت الكبري لكل محبيه.

وكان الفنان محمد العزبى ولد في 20 فبراير 1938 ويعد من أبرز مطربى الأغنية الشعبية، نجح فى تحقيق مكانة متميزة في غناء الموال الشعبى وصلت به لقلوب وأذواق الجماهير بمختلف الفئات، تميز صوته بنبرة من الشجن العذب، وانضم لفرقة رضا ومن أبرز أغنياته "الأقصر بلدنا" و"فانوس رمضان" و"إزى الصحة" و"حتشبسوت".

واكتسبت أغنيته عيون بهية شهرة خاصة بمصر والبلاد العربية والتى كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدى ورحل عن عالمنا فى ٥ فبراير عام ٢٠١٣.

وتستهدف مبادرة ديجيتايزد في الأساس الحفاظ على التراث الفني والثقافي بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل وستحمل العديد من المفاجآت للجميع.